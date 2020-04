Eksklusivt for kunder

Fase 1 i den gradvise genåbning er i gang, men hvad næste fase bringer, vides ikke, mener Simon Kollerup.

Virksomheder skal ikke genåbne uden at have koordineret det med myndighederne først. Og de skal ikke genåbne for tidligt midt i coronakrisen.Sådan lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) ...