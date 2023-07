Virksomheder Mineselskab kræver op mod 76 mia. kr. af Danmark

Et australsk mineselskab vil have rettens ord for, at det har ret til at udvinde mineraler i Grønland

Kravet fra det børsnoterede australske mineselskab handler om en sag i Grønland, hvor selskabet fik afslag på et mineprojekt på Kvanefjeld (billede) i det sydlige Grønland. Arkivfoto: Greenland Minerals Ltd/Reuters/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix