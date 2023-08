Virksomheder Millionstor skattegæld væltede Altan.dk

Kurator for konkursboet Altan.dk, Cathrine Wollenberg Zittan, oplyser, at en skattegæld på 16 mio. har tippet læsset for virksomheden

Casper Knudsen har været adm. direktør i Altan.dk siden 2016. Nu må virksomheden dreje nøglen om. Arkivfoto: Kristian Brasen