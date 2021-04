Hovedrige Torben Lind, der står bag typehusfirmaet Lind & Risør, kan se millionerne vælte ind i sit holdingselskab

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Torben Lind, der har skabt en formue på typehusfirmaet Lind & Risør, bedyrer, at han godt kan lide og tjene penge, men han er ikke særlig god til at bruge dem. Det er en skam, fordi man må sige, at...