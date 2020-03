Eksklusivt for kunder

Når året er omme, vil der mangle et stort milliardbeløb i opgørelsen over handel med investeringsejendomme, vurderer advokat

Usikkerheden under coronakrisen har sat handlen med investeringsejendomme ned til noget, der ligner et nulpunkt.Det professionelle segment inden for fast ejendom får sandsynligvis udskudt eller sto...