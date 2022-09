Mikael Bertelsen: Jo mere tid, du bruger på rekruttering, jo mere kan du slippe medarbejderen, når det går løs

I en uforudsigelig tid, hvor alt kan ske, er der mere end nogensinde brug for ledere, der kan motivere deres medarbejdere. Men hvordan gør man det? Hvordan sikrer man, at medarbejderne kan træffe beslutninger selv?

Mikael Bertelsen, radio- og tv-vært, er gæst i Børsen Live, hvor han fortæller om sine erfaringer fra det mediepolitiske eksperiment Radio24syv.

Se og hør Mikael Bertelsen fortælle om, hvordan han og ledelsen forsøgte at sætte medarbejderne fri, så de kunne bruge al deres tid på deres kerneopgave – at producere radio. Og om hvordan ledelsen forsøgte at forløse medarbejdernes talent, og om at konflikter er værdifulde, fordi de er et udtryk for engagement.

Vært: Chefredaktør Niels Lunde.