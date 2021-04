Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En nedgang i besøgstallet fra 1,1 mio. i både 2019 og 2018 til godt 300.000 – og et regnskabsminus på lige under 40 mio. kr. Det er den pris, MCH A/S med messecenter, kongrescenter, den store hal B...