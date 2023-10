Virksomheder Mærsks milliardplan buldrer gennem økonomisk nedtur: Udvider lagerplads massivt

Ved præsentationen af Mærsks halvårsrapport i august fortalte topchef Vincent Clerc, at udrulningen af planen for landlogistik var påvirket af økonomisk afmatning. Arkivfoto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Mathias Rose 17. okt. 2023 KL. 10.00 Gem til senere

I et marked med rødglødende efterspørgsel på lagerplads præsenterede Mærsk en stor milliardplan for to år siden. Nu er markedet vendt, men udrulningen fortsætter ufortrødent