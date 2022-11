Virksomheder Mærsk vil sætte fut i grønne brændstoffer: Sætter gang i projekt med Spanien

Mærsk står for at udforme et storstilet grønt projekt med den spanske regering – og er klar til at blive medinvestor

Den spanske regering vil gerne udbygge produktionen af grønne brændstoffer, og det skal Mærsk hjælpe med. Arkivfoto: Sergio Perez/Reuters/Ritzau Scanpix