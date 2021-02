Mærsk rykker klimaambition syv år frem: CO2-neutralt skib skal ramme vandet i 2023

A.P. Møller-Mærsk vil sætte det første CO2-neutrale skib i drift i 2023. Det er syv år tidligere end første skudsmål

A.P. Møller-Mærsk tager nu et gevaldigt skridt frem på sine klimaambitioner og vil have det første CO2-neutrale skib i drift i 2023. Det er syv år tidligere end den oprindelige ambition om et klimaneutralt skib i 2030.

“A.P. Møller-Mærsks ambition er at lede vejen for en CO2-neutral global logistikkæde,” siger adm. direktør Søren Skou i en meddelelse.

“Vores ambition om at have en CO2-neutral flåde i 2050 var et måneskud, da vi annoncerede det i 2018. I dag ser vi det som en udfordring, men trods alt et mål, der er til at nå,” lyder det fra topchefen.

Det kommende skib skal sejle på enten e- eller bio-metanol fra første dag, hvilket er et af de alternative brændstoffer, som Mærsk har udpeget til fremtiden. Skibet har plads til 2000 tyvefodscontainere og skal indsættes på en et af rederiets intra-regionale ruter.

En del af den nye plan er også, at alle nye skibe ejet af Mærsk skal kunne sejle på enten alternative, CO2-neutrale brændsler eller brændstof med et meget lavt indhold af svovl, som flere skibe i dag sejler på i visse områder af verden.

Skal drive nye brændsler

Udviklingen er dels drevet af teknologi, dels af efterspørgslen blandt rederiets kunder. Omkring halvdelen af Mærsks kunder har eller er i gang med at sætte klimamål, der er videnskabeligt anerkendte, eller deciderede klimaneutrale ambitioner, skriver rederiet.

Ifølge Henriette Hallberg Thygesen, adm. direktør for flåden og strategiske brands hos Mærsk, bliver det en stor udfordring at få fat på de nødvendige mængder af CO2-neutralt metanol inden for de kommende år.

“Vores succes afhænger af, at kunderne tager imod dette banebrydende produkt og et stærkere samarbejde med leverandører af brændstof, teknologipartnere og udviklere for at øge produktionen hurtigt nok,” siger hun i meddelelsen.

“Vi mener, at vores ambition om at have verdens første CO2-neutrale skib i drift i 2023, er den bedste måde at få hul på en hurtig skalering af CO2-neutrale brændsler, som vi har brug for.”

Den første ambition

A.P. Møller-Mærsk har de seneste år arbejdet intenst på at finde de nye løsninger til at reducerede udledningen af drivhusgasser for rederi- og logistikgiganten. Det drejer sig om nye brændsler, der ikke er baseret på fossile kilder som biodiesel, metanol, ammoniak og brændstoffer baseret på lignin som trærester.

De laveste frugter er blevet plukket for rederiet, der i mange år har optimeret skibenes energieffektivitet for at spare på brændstoffet. Men der er snart ikke flere knapper at skrue på, hvorfor det er helt afgørende at få udviklet fremtidens grønne brændstoffer.

Derfor er Mærsk og danske rederier også involveret i en række projekter på tværs af sektorer, der alle arbejder på at udvikle det CO2-neutrale skib, der altså nu bliver rykket syv år frem på den oprindelige tidslinje med 2030 som målet.

Tilbage i 2018 meldte Mærsk som verdens førende containerrederi som de første ambitionen om at reducere udledningen af CO2 med 60 pct. i 2030 og være CO2-neutral i 2050. Et spor, som en række rederier både danske og internationale efterfølgende er fulgt efter.

