For fjerde gang siden strategiskiftet i 2016 har A.P. Møller-Mærsk overtaget en konkurrerende virksomhed

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

A.P. Møller-Mærsk tager et nyt vigtigt skridt mod at blive en integreret transportkoncern, der kan stå for hele kundens logistikkæde. CitatDanmarks største virksomhed overtager svenske KGH Customs ...