Mærsk skruer markant op for forventningerne til indtjeningen i 2021 efter et stærkt første kvartal.

Opdateret 22.35 Efter en stærk start på året skruer A.P. Møller-Mærsk markant op for forventningerne til hele 2021.Transport- og logistikgiganten forventer nu at lande et driftsresultat (ebitda) på...