Markedet for virksomhedshandler er i gang med opsigtsvækkende comeback med flere kæmpehandler: Nu sælger kapitalfond dansk designkomet til rival

Markedet for virksomhedshandler har i 2020 været ekstremt turbulent, men er i gang med comeback. Nu bliver designkomet også solgt

A.P. Møller Holding har købt Faerch Group for 14 mia. kr., Molslinjen er blevet solgt til EQT for at pænt milliardbeløb, og Nets gav alle baghjul, da betalingskæmpen i november blev solgt for 45 mi...