Virksomheder M&A-advokat brød tendensen i 2004: Nu er hun den højest placerede dansker i indflydelsesrigt advokatforum

Da Lise Lotte Hjerrild blev partner i advokatselskabet Horten, opdagede hun hurtigt, at hun skulle spille efter maskulint definerede regler. Nu kæmper hun for at gøre vejen lettere for hendes kvindelige kollegaer

Lise Lotte Hjerrild, der er partner i Horten, blev i januar formand for IBA's Women Lawyers' Interest Group, hvor 3000 kvindelige advokater er medlem. Foto: Simon Fals