Medicals Nordic er blevet indstillet til bøde på 600.000 kr. for dårlig behandling af sundhedsoplysninger.

Eksklusivt for kunder

Lyntestudbyderen Medicals Nordic er af Datatilsynet blevet politianmeldt for at have behandlet fortrolige sundhedsoplysninger uden den fornødne datasikkerhed.Det skriver tilsynet i en pressemeddele...