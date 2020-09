Medarbejdere udefra er værdifuld ressource: “Vi må jo indrømme, at der sker mere innovation uden for Novo Nordisk end inden for Novo Nordisk”

Som topchef i Novo Nordisk er Lars Fruergaard Jørgensen en af de mest fremtrædende erhvervsledere i Danmark. Nu er tiden inde til, at han og ledelsen skal være mindre dominerende i det daglige arbejde og sikre friere rammer for medarbejdere. Det skal sikre, at Nordens største medicinalvirksomhed indhenter sine konkurrenter på nytænkningen. Denne artikel er skrevet som optakt til Lars Fruergaards deltagelse i Børsen Executive Club

