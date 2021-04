Mens store dele af detailledet lå stille i 2020, buldrede den danske lakridsmager frem gennem et heftigt onlinesalg

På en væg i Lakrids by Bülows fabrik i Avedøre har virksomheden skrevet “We make the World love Liquorice”. Ordene om at få verden til at elske lakrids er som et ekko af en vision og vel nærmest mi...