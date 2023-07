Virksomheder Kurator: Mange interesserede i at købe Lauritz.com

Flere er interesserede i at købe Lauritz.com. Inden for to uger får medarbejdere besked om ansættelsesforhold

Henrik Selchau Poulsen, advokat og partner hos Bruun & Hjejle, er indsat som kurator i Lauritz.coms konkurs. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen