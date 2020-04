Fælleshaverne, Aarstidernes nye koncept, må tænke kreativt for at skabe et fællesskab om at dyrke deres egne madvarer i haven

Aarstiderne, som er bedst kendt for sine måltidskasser, har i år, sammen med iværksætter Thomas Høgenhaven, valgt at stifte virksomheden Fælleshaverne. Den unge virksomhed opfordrer danskerne til a...