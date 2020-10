Konsulenthuset Implement når ikke forventningerne for året, men kommer godt i mål trods coronakrisen: “Det er jo meget bedre, end hvad vi havde turdet håbe på i foråret”

Konsulenthuset Implement frygtede i foråret, hvad coronakrisen ville komme til at betyde for forretningen. Men konsulenthuset har klaret sig gennem krisen uden for mange skrammer, viser nyt årsregnskab

Virksomheder Eksklusivt for kunder