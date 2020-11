Jørgen Jensen, der tidligere har stået i spidsen for Widex og nu har indledt en bestyrelseskarriere, vil blive valgt til formand i Ambu ved generalforsamlingen i december

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Den kommende formand for medikoselskabet Ambu udtrykker stor glæde ved valget, men er samtidig tavs om, hvad han vil med sit formandskab, i hvert fald indtil videre. Citat “Jeg er super glad for at...