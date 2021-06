Klumme: Her er fem fejl, danske virksomheder begår ved e-eksport

Mange danske virksomheder har under coronapandemien været gode til at omstille fysisk handel til onlineforretning, men hvis e-handlen skal eksporteres, er det vigtigt at tænke sig godt om. Her er fem gode råd

Med nethandlens boom under coronakrisen søger mange mindre danske virksomheder at supplere omsætningen fra de fysiske butikker med onlinehandel og e-eksport som aldrig før.

Og det kan vise sig at være en god idé. Men vælger man at tage skridtet mod eksempelvis det tyske eller franske marked, skal man også være klar over, at der er markante kulturelle forskelle at tage hensyn til, hvis ens nye webshop skal bære frugt.

FAKTA Fem lande – fem tilgange til e-eksport Tyskland: Husk en tysk kundeservice og et tysk telefonnummer på hjemmesiden. Paypal bør kunne anvendes som mulig betalingsform. Gratis returfragt anbefales, da det er normen i tyske webshops. Norge: Vær opmærksom på, at Norge er udenfor EU, og at der derfor skal betales told og moms, hvis man sender varer fra Danmark. Overvej kun det norske marked, hvis dine varer fortsat er konkurrencedygtige efter told. Brug tid på at undersøge konkurrencesituationen i landet, og om der er et marked for jeres produkter. Prioriter at få hjemmesiden oversat til perfekt lokalt norsk. Frankrig: Oversæt hjemmesiden til perfekt fransk – franskmænd er meget nært tilknyttet til deres sprog. Brug tid på markedsanalyser og få helt styr på forbrugsvaner og konkurrencesituationen. Etabler eventuelt et samarbejde med indfødte franskmænd inden lancering, da der kan være store forskelle på dansk og fransk markedsføring. Du bør sikre en fransk kundeservice og et tilknyttet fransk telefonnummer på hjemmesiden. Holland: Du bør sikre, at særlige hollandske betalingsmetoder er tilgængelige på hjemmesiden. Tilbyd en betalingsordning, hvor brugeren som minimum kan betale én dag efter købet. Sørg for at have gode hollandske anmeldelser – eksempelvis på Trustpilot.nl. Belgien: Hjemmesiden bør være versioneret i sprogene hollandsk, fransk og tysk. Vær især opmærksom på de kulturelle forskelle mellem den tyske og den franske version. Brugerskabt indhold er et hit i Belgien. Det kan eksempelvis være billeder af brugerne eller anmeldelser. Tilbyd meget billig eller gratis fragt. Det er kutyme i Belgien.

Skræmmende mange virksomheder følger på grund af tidspres eller dårlig forberedelse desværre ikke de mest grundlæggende råd, når de eksporterer deres webshop til udlandet.

Vil du fastholde eller udbygge din succes ved at eksportere din onlineforretning, er her fem generelle råd, der sikrer dig en velovervejet og succesfuld udbygning af din forretning.

1. Lav en national url

Når du skal lancere din nye webshop på et udenlandsk marked, skal du have registreret en url i det pågældende land. Betegnelsen dækker over uniform resource location, og det er i praksis den konkrete adresse for hjemmesiden.

“ Sørg for at få en url, der ender på det, som indbyggerne i det pågældende land er vante til

Sørg for at få en url, der ender på det, som indbyggerne i det pågældende land er vante til. Det vil eksempelvis sige, at en hjemmeside registreret i Tyskland, skal have en url, der ender på .de. Det styrker brugernes følelse af både sikkerhed og tryghed i handlen. Vores erfaringer viser, at det er en rigtig dårlig idé blot at registrere en url, der ender på .com og så rulle den ud i flere lande.

2. Undgå copy-paste-løsninger

Når indholdet på den udenlandske hjemmeside skal produceres og struktureres, bør du undgå at lave en copy-paste-løsning af den danske side. Det er ikke en god idé blot at kopiere indholdet en til en, da det ofte resulterer i en webshop, der ikke matcher det nationale marked.

Sørg i stedet for at elementer som farvevalg, menustruktur, brug af billeder og søgefunktionen passer til måden, hjemmesider normalvis er bygget op i det pågældende land. Der kan være ret store forskelle på normen i de enkelte lande, så det kan godt betale sig at få det undersøgt grundigt, inden man går i gang med arbejdet.

3. Perfekt oversættelse

Når hjemmesidens skabelon er på plads, skal indholdet oversættes til det nationale sprog. I den proces vil mange falde for fristelsen og lade Google Translate klare oversættelsen, men det er en dårlig løsning. Brugerne af hjemmesiden ser hurtigt de mange fejl, den metode medfører, og det sænker webshoppens og din virksomheds troværdighed og seriøsitet markant.

Det er godt givet ud at indlede et samarbejde med en professionel oversætter. Det sikrer et fejlfrit sprog på hjemmesiden, og i sidste ende er det med til at øge omsætningen i webshoppen.

4. Landespecifik kundeservice

God og professionel kundeservice er en vigtig succesfaktor for alle typer webshops. Når kunderne har brug for hjælp, er sproget i mange tilfælde en afgørende faktor, og det er derfor vigtigt at have kundeservicemedarbejdere, der mestrer det nationale sprog både i tale og på skrift.

5. Husk kulturforskellene

Uanset hvilket land e-handlen eksporteres til, er det vigtigt at være opmærksom på kulturforskelle i det pågældende land. Der kan være langt større kulturelle forskelle på eksempelvis det danske og franske marked, end mange tror.

I nogle lande foretrækker køberne eksempelvis, at pakkerne leveres på deres arbejde, mens de i andre lande helst vil have hjemmelevering. Der kan også være store forskelle på, hvor hurtigt folk forventer, at deres varer leveres.

Får man ikke tilgodeset de kulturelle forskelle i sin planlægning, risikerer man, at der opstår alvorlige misforståelser og deciderede tvister i udrulningen og den generelle drift af webshoppen. Det kan i sidste ende være med til at skræmme kunderne væk.