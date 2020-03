Efter et år med markant vækst i Lego-familiens pengetank tvinger coronakrisen Kirkbi til midlertidigt at droppe opkøb

Lego-familiens pengetank, Kirkbi, forbereder sig på et usikkert 2020 og sætter nu midlertidigt alle nye investeringer på pause, samtidig med at koncernen helt dropper at melde forventninger ud for ...