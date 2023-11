Virksomheder Kapitalfond efter sejr over rival: “En ulykkelig situation”

Det var Thomas Boe Andersen fra FSN Capital, der var leder af kapitalfondens danske afdeling, da man overtog Gram Equipment. Thomas Broe-Andersen er i dag fortid i kapitalfonden. Arkivfoto: Mie Hee Christensen

Morten Elstrup 03. nov. 2023 KL. 17.29

FSN taber klart i gigantslagsmål til Procuritas, der slipper for at betale erstatning. Men FSN har i sinde at anke sagen