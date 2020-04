Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Fra den ene dag til den anden har coronakrisen fjernet indtjeningen for mange virksomheder. Det får Messe C til at tænke i alternative indtægtsmuligheder

Konferencekalenderen bugnede med arrangementer. Messe C i Fredericia havde sat op og gjort klar til en stor konference den kommende tirsdag, da statsministeren fredag den 6. marts vendte op og ned ...