Joe & The Juice bliver endnu større – men det samme gør underskuddet: Tæt på tredobles til 333 mio. kr.

Joe & The Juice havde travlt med at åbne juicebarer verden over i 2019, hvor der blev presset juice for knap 1,2 mia. kr. Men med ekspansionen følger et underskud på et trecifret millionbeløb

Nye juicebarer i Belgien, Frankrig og USA. Verden over kunne Joe & The Juice sætte skilte på 35 nye butikker sidste år. Året før var det 62 nye butikker. Antallet af butikker vokser og vokser – men...