C25-topchef vil tage uenighederne op: “Jeg har fået skabt et team, hvor folk tager brydninger til bordet”

For at få succes er det afgørende at have et stærkt team omkring sig, lyder det fra ISS-topchef Jacob Aarup-Andersen, der har gjort det til en dyd at lytte, før han taler, for at få det fulde udbytte af sit hold

Virksomheder Eksklusivt for kunder