Virksomheder Bankdirektør om at kombinere familieliv og topjob: “Jeg synes egentlig ikke, jeg skærer ting fra i mit liv”

Nedarvet flid og en sult efter økonomisk uafhængighed har drevet Helene Bløcher til tops i Nordea. Børsen er fulgt i hælene på hende for at få et sjældent kig ind i en bankdirektørs arbejdsliv

“Der var noget flittighed, som drev mig til at tænke, at en dag vil jeg også have en økonomisk frihed. Men som du kan se, har jeg dog ikke købt en eller anden kasse ude i Hellerup,” siger Helene Bløcher, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Nordea, om sin opvækst i Gladsaxe. Foto: Brage Borup