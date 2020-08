Royal Unibrews nye topchef begyndte som regnskabselev for 25 år siden: “Jeg er et produkt af huset og den dna, der eksisterer i koncernen”

Royal Unibrews nye topchef har bogstaveligt talt arbejdet sig fra bunden til toppen gennem 25 år i bryggeriet fra Faxe. Nu er det Lars Jensen, der skal stå i spidsen for bryggeriets fortsatte vækstrejse

Når Lars Jensen på tirsdag officielt bliver topchef for landets næststørste bryggeri, Royal Unibrew, kan han med mere troværdighed end de fleste topchefer sige, at han kender hvert et hjørne af for...