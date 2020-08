To iværksættere flytter til Nordgrønland i 90 dage for at teste en bolig til at bo i på Månen: “Vi gør det her for at forberede os til den æra af rumudforskningen”

“Vi gør det her for at forberede os til den æra af rumudforskningen, der kommer,” siger iværksætter bag projektet

Virksomheder Eksklusivt for kunder