Flügger leverer rekordregnskab og opjusterer forventninger til fremtiden – vil omsætte for 3,5 mia. kr. i 2023/24

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Malervirksomheden Flügger kan se tilbage på et år, som i den grad slog alle rekorder. Det viser et dugfriskt regnskab for det forskudte regnskabsår 2020/21.TalcitatMed en omsætning på knap 2,2 mia....