Coronanedtur tvinger konsulenthuset Implement til at afholde kurser virtuelt: “Det er interessant, at der lige pludseligt er et marked, som bliver meget større,”

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Rådgiverbranchen venter stor nedgang i salget i år, viser DI-undersøgelse. Konsulenthus satser på virtuel rådgivning

Rådgiverbranchen venter en stor nedgang i omsætningen som følge af covid-19, men under overfladen skaber situationen også nye muligheder for virksomhederne. “Det er interessant, at der lige pludsel...