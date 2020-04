Virksomheder med tæt fysisk kundekontakt må forberede sig på et langt forløb med færre kunder. Det viser de første erfaringer fra Kina

Det er glædeligt, at en række små erhverv får lov til at åbne igen. Der er imidlertid et spørgsmål, som ingen kender svaret på: Vil kunderne møde frem, eller vil deres frygt for smittefare betyde, ...