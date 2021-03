Danmarks eneste kvindelige lods: “Når farten er lidt for høj og kaptajnen lidt for selvsikker, er det mit job at sige nej”

Marlene Rosenlund har 16 års erfaring med at tage kontrol over de største skibe, der skal i havn eller igennem dansk farvand. Men et skib kan stadig give hende sved på panden

Virksomheder Eksklusivt for kunder