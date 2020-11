Virksomheden Hr. Skov tjener penge på mad som bl.a. havtorn og ramsløg, der er håndplukket langs den vestjyske kyst

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kilometervis af lyng ligger øde hen langs den jyske vestkyst og det, der for nogle blot er en vindblæst og mennesketom mark i Blåvand tæt ved Esbjerg, er for Claus Skov et madkammer og en forretnin...