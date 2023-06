Virksomheder Medie afslører: H&M indsamler tøj til genbrug – men det ender som affald

Bæredygtighedsrådgiver er ikke overrasket over afsløringerne. H&M afviser at stille op til interview, men er “kategorisk imod, at tøj bliver til affald”

Tøj afleveret til genanvendelse i H&M’s butikker ender som affald i tredjeverdenslande, skriver Aftonbladet. Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Foto: Scanpix Denmark