Hjemmearbejde er kommet for at blive – hos PFA er overgangen til et mere fleksibelt arbejdsliv i fuld gang

Med hjemmearbejdets gennembrud under landets nedlukning er brugen af privatkontoret og øget fleksibilitet i arbejdslivet for alvor kommet for at blive, vurderer fremtidsforsker. Hos PFA er transformationen i fuld gang

