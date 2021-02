150 nye ansatte skal integreres under nedlukningen: Han opfordrer sine medarbejdere til hver dag at gå en tur på en halv times tid i arbejdstiden

Direktør i Energistyrelsen Kristoffer Böttzauw venter spændt på politikernes beslutning om energiøer. Han er klar til eksekveringen og har det seneste år ansat 150 nye medarbejdere, der skal integreres under nedlukningen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Årets glansnummer ved Energistyrelsens virtuelle julefrokost var den omvendte Chris & Chokoladefabrikken.En medarbejder ringer hver morgen med de mere og mere bizarre undskyldninger for at komme in...