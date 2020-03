Eksklusivt for kunder

Henstand med husleje i sammenhæng med regeringens hjælpepakke til erhvervslivet skal hjælpe storcentrene igennem krisen

Udskydelse af husleje kan blive et af de vigtigste værktøjer i værktøjskassen for ejerne af storcentre, der stort set er blevet tvunget til at lukke på grund af coronakrisen.De milliardstore ejendo...