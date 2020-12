Vestas' overtagelse af hele MHI Vestas er nu en realitet. Det vidner om selskabets styrke de seneste år, vurderer analytiker

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

En flaske vand og et stort tak til kollegerne var det, fejringen bestod af for Vestas' topchef, Henrik Andersen, efter at den danske vindmølleproducent mandag fik havvindforretningen fuldt tilbage ...