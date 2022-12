Virksomheder Tårnhøje fragtpriser rammer dansk bryggeri som en hammer

På trods af, at de globale fragtrater ser ud til at have toppet, er omkostningerne til fragt stadig tårnhøje og rammer Harboes Bryggeris eksportforretning

Harboes Bryggeri kæmper på lige linje med mange andre bryggerier med høje omkostninger. Det rammer særligt hårdt på eksportmarkederne. Her er det topchef Søren Malling (t.v.) og formand Bernhard Griese (t.h.). Arkivfoto: Mathias Eis/Ritzau Scanpix