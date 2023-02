Virksomheder GN-topchef vil hente milliarder på børsen for at betale tårnhøj gæld: “En stor beslut­ning”

Gitte Aabo står i spidsen for høreapparatdivisionen GN Hearing. Samtidig er hun nu også adm. direktør for den samlede GN Store Nord-koncern. Arkivfoto: Sara Gangsted

Cecilie Veile 09. feb. 2023 KL. 10:45

7 mia. kr. vil GN hente på børsen for at løse sin gældshovedpine. Ifølge topchef Gitte Aabo er det det bedste alternativ, efter at verden har ændret sig drastisk. Hun afviser, at GN har set på mulighederne for frasalg