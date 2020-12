Med stærk ekstern investor i ryggen er børnetøjsdirektør klar til nye opkøb – og coronapandemi betyder helt sikkert, at flere skrantende selskaber kommer til salg

Direktør Chris Lützen Petersen har med sin hurtigtvoksende børnetøjsvirksomhed The New lavet et setup, som kan kapere flere modebrands

Virksomheder Eksklusivt for kunder