Der var bedre takter end ventet for det franske luksusbrand, LVMH, der kommer stærkt tilbage efter en hård nedlukning

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det franske luksusgigant LVMH, der blandt andet dækker over luksusbrandet Louis Vuitton, som er kendt for sine ikoniske tasker og Dom Pérignon, der er kendt for sin eksklusive champagne, klarede si...