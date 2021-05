Når stifterne af it-virksomheden Komplex It giver stafetten videre, bliver det medarbejderne, der bliver nye medejere. Og det kan blive en stor fordel for virksomheden

Stifterne af it-virksomheden Komplex It overlader nu roret til nye kræfter – og i dette tilfælde bliver det medarbejderne, der bliver nye medejere. Det er ikke noget, vi ser så tit i Danmark, men kigger man mod udlandet, vokser tendensen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Johan Bluhme Antonsen startede som elev i it-virksomheden Komplex It for 11 år siden, sidenhen er han er blevet driftschef, og fremover får han også titlen som medejer. Faktisk ser det ud til, at a...