Det amerikanske bilklenodie Ford øger nu sit sats på elektriske biler og vil investere 30 mia. dollar frem mod 2025

Det var selskabet, der for alvor gjorde biler til allemandseje for amerikanerne, men for et årti siden var tæt på at dreje nøglen om. Onsdag tog Ford Motor så et nyt, stort skridt mod en elektrisk ...