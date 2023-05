Virksomheder Før Vestas-regnskabet: Analytiker forventer igen stort underskud

Sydbank forventer endnu et underskud, når Vestas offentliggør sit regnskab for første kvartal. I 2022 var selskabet ramt af en stribe problemer og endte med et dundrende milliardunderskud

Henrik Andersen er adm. direktør for Vestas, der ifølge Global Wind Energy Council, GWEC, er verdens største producent af vindmøller. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix