Danske Alchemist med 29-årige Rasmus Munk i spidsen løber med prisen som Europas bedste restaurant på den anerkendte restaurantliste OAD Europe Top 100

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Alchemist er blevet kåret til Europas bedste restaurant på OAD-listen – Opinionated About Dinings, der bliver offentliggjort mandag. Det er for første gang nogensinde, at det er en dansk restaurant...