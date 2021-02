Grøn fond med appel til politikerne: De rette rammer kan gøre power-to-x til dansk eksporteventyr

Ifølge Copenhagen Infrastructure Partners skal klare rammevilkår for power-to-x være med til at sikre, at teknologien kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling

Virksomheder Eksklusivt for kunder