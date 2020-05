Superligaklubber søger millionhjælp: “Fodboldklubberne står i en situation lige nøjagtig som alle andre virksomheder i Danmark”

Eksklusivt for kunder

Et nyt dataudtræk fra Erhvervsstyrelsen viser, at danske fodboldklubber flittigt har søgt om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. FC Nordsjælland topper listen

Ifølge data fra Erhvervsstyrelsen havde ti danske fodboldklubber fra 3F Superligaen frem til 24. april søgt om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere. FC Nordsjælland var den første af Superli...